Захарова: МИД России Лавров встретился с главой МИД Армении Налбандяном

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что 26 апреля состоялась встреча главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова и главы МИД Армении Эдварда Налбандяна. О тематике беседы политиков Захарова рассказала на брифинге.

Как сообщила Захарова, встреча Лаврова и Налбандяна была краткой. Во время своей беседы политики успели обсудить некоторые ситуации, среди которых был вопрос о линии соприкосновения, которая находится между Азербайджаном и Нагорным Карабахом.

По словам Захаровой, которая рассказала о встрече на брифинге, посвященном текущей ситуации в иностранных делах, политики обсуждали ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. Подробностями их беседы и другими вопросами, которые могли обсуждаться, Захарова делиться не стала. Более детальной информации о встрече Лаврова и Налбандяна пока что не предоставляется.