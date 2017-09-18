На Украине отменяют термин ВУЗ

Министерство образования и науки Украины сообщило о том, что они решили отменить термин «ВУЗ».

На Украине происходят новые изменения в Министерстве образования. Теперь вместо термина «ВУЗ», будет термин «ЗВО», что расшифровывается как «Заведение высшего образования». Как объясняют представители правления, этот термин более соответствует закону о получении образования.

Так же ранее в Министерстве образования и науки Украины предлагали дать возможность юным гражданам получать высшее образование на работе.

Вместе с тем по итогам 2017 года в Госдепартаменте США сообщили о том, что на Украине наблюдаются серьезные нарушение касательно прав человека. Кроме того упомянули и о широкомасштабной коррупции, что происходит на уровне правительства. А так же сообщалось о том, что власти страны не могут привлечь к ответственности виновников в преступлениях против журналистской деятельности.