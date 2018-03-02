В Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию администрации премьера Армении

26 апреля в Ереване колонна демонстрантов подошла к зданию, где располагается администрация премьера Армении. Администрацию и стоящее рядом здание парламента уже оцепила полиция.

По данным, участники демонстрации требуют, чтобы пост премьер-министра Армении возглавил Никола Пашинян. Оппозиционеры заявляют, что партия республиканцев не имеет моральных прав выдвинуть своего кандидата на место премьера.

Сторонники оппозиции продолжают блокировать дорогу в аэропорт в Звартноц. Местные СМИ также сообщают, что акции оппозиционеров и демонстрации недовольных граждан проходят не только в Ереване, но и в других городах Армении.

Колонна демонстрантов не вступает в столкновения с полицейскими. Информации о возможных конфликтах или происшествиях пока что нет. Известно, что полиция оцепила здание премьера Армении и охраняет стоящее рядом с ним здание парламента