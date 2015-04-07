Великобритания раскроет имена россиян, хранящих активы в офшорах‍

Великобритания собирается раскрыть общественности имена россиян, хранящих активы в офшорах‍ на Британских Виргинских и Каймановых островах. Как передает агентство The Times, голосование об этом состоится уже на будущей неделе.

Правительство Великобритании готовит новые меры, которые могут навредить российским олигархам. Так, на следующую неделю запланировано заседание в парламенте, в ходе которого пройдет голосование. Будет решаться вопрос о раскрытии общественности имен россиян, хранящих активы в офшорах‍ на британских островах.

Согласно информации, которую приводит источник, в национальном парламенте Великобритании считают, что такая секретность может нести опасность для государства, поэтому ее нужно пресечь. Вред от нее может заключаться в возможности пользоваться такими активами для организации преступности, а также коррупционным сделкам.

Ранее СМИ сообщали о том, что британская королева Елизавета II делала вложения в офшоры, общий размер которых достигал £10 млн.