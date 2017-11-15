Депутат ВР спрогнозировал скорый распад Украины

Депутат Верховной Рады Евгений Мураев предрек скорый развал Украины. По его словам, это произойдет в том случае, если после выборов президента в 2019 году Украина продолжит следовать тем же политическим курсом, что и сейчас.

По словам Мураева, страны-соседи Украины, включая и Россию, с удовольствием ждут того момента, когда уровень жизни украинских граждан опустится до минимума, можно даже сказать, "упадет ниже плинтуса". Тогда они начнут растаскивать государство по маленьким кусочкам, и продолжится это до тех пор, пока Украина полностью не исчезнет с карты мира.

Нардеп заявил, что стоит срочно менять тот политический курс, которым сейчас следует Украина, и тогда территориальной целостности государства ничего не грозит. Он призвал украинцев на президентских выборах в 2019 году не допустит продления данного политического режима еще на неопределенный срок.