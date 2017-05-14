Пётр Порошенко поставил задачу по массовому производству "Ольхи"

Президент Украины Пётр Порошенко поставил задачу по массовому производству системы залпового огня «Ольха». Он отметил, что впервые изготовление данного вида оружия было налажено в короткие сроки.

На странице Петра Порошенко в Twitter появилась запись, рассказывающая о системе залпового огня «Ольха». Президент Украины обратил своё внимание на то, что оружие имеет в 10 раз большую точность, что значительно повышает его эффективность.

Первые испытания «Ольхи» прошли еще весной 2016 года, когда была запущенна всего одна ракета. На протяжении двух лет система совершенствовалась и доводилась до финального состояния. 10 апреля 2018 года прошли конечные испытания, которые должны были показать «Ольху» в действии. Известно, что дальность полёта управляемой ракеты достигает 120 километров, а точность повышена по сравнению с аналогичными видами вооружения. На данный момент запускается из боевой машины «Смерч», но в дальнейшем возможно использование других платформ.