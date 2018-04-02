Полицию со спецтехникой стягивают к митингу в центре Еревана

25 апреля в центре Еревана политическая оппозиция организовала новый митинг против действующей власти. Reuters информирует: к месту акции стянуты сотрудники полиции при поддержке спецтехники.

По источникам информагентсва, правоохранители установили контроль над всем административными зданиями поблизости от центральной площади Республики, где собрались протестующие. Тем временем пресс-секретарь армянской полиции Ашот Агаронян утверждает, что сотрудники намерены пресекать нарушения общественного порядка.

В четверг в столице Армении оппозиционер Никол Пашинян вывел на улицы сотни протестно настроенных горожан. Они по прежнему выступают против назначения экс-президента Сержа Саргсяна премьер-министром государства. Никол Пашинян грозится устроить массовые протесты, если правительство проведет внеочередные парламентские выборы до назначения премьера "от народа".

Очаги демонстрантов появились в разных частях Еревана - они блокируют важные транспортные пути. Позднее к сторонникам Никола Пашиняна присоединилась партия "Процветающая Армения", одна из крупнейших в стране. Пресс-служба политической организации призвала всех членов поддержать волю народа и присодиниться к митингам.