В Совфеде резко отреагировали на предложение Саудовской Аравии ввести войска Катара в Сирию

В Совфеде резко высказались по поводу предложения Саудовской Аравии отправить войска Катара в Сирию. Сенатор Игорь Морозов заявил, что Россия выступит против данного предложения.

Как стало известно, буквально недавно Саудовская Аравия призвала Катар ввести свои войска на территорию Сирии, чтобы заменить там американских военнослужащих. Данное заявление вовсе не понравилось России и в Совфеде заявили, что российская сторона категорически против подобных предложений.

Морозов убежден в том, что Россия будет выступать категорически против войск Катара в Сирии. Он отметил, что на подобную отправку нет никаких оснований, а само по себе предложение является грубейшим нарушением устава ООН и норм международного права.

По его словам, ответственность за то, что Катар и Египет хотят ввести свои войска в Сирию несет США, так как именно американское государство призывает страны Ближнего Востока к подобным действиям.