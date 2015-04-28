США упали в мировом рейтинге спободы прессы на 45 место

Соединенные Штаты Америки (США) упали в мировом рейтинге свободы прессы на 45 место. Как сообщается, такая ситуация связана с действиями президента Дональда Трампа. Кроме того, опустились позиции России, которая заняла в этом году 148 место в списке.

Ни для кого не секрет, что правительство многих стран пытается оказывать давление на прессу. Оно ведет пропаганду и старается с помощью нее оказывать давление также на независимые СМИ. Международная организация под названием RSF ("Репортеры без границ") начиная с 2002 года ежегодно составляет рейтинг свободы прессы. Всего в нем насчитывается 180 позиций, и последнюю уже по традиции в этом году занимает Корейская Народная Демократическая Республика.

Между тем, специалисты RSF отмечают, что после переизбрания президентом США Дональда Трампа государственные позиции в рейтинге стали падать. Такая тенденция стала наблюдаться уже в прошлом году, когда Америка опустилась на несколько ступеней. В этом году повторилось то же самое, и государство заняло уже 45 место. Так происходит из-за частых негативных высказываний американского лидера в сторону журналистов, а также его попытки заблокировать некоторым из них вход в Белый дом.