"Особые отношения": во время встречи Трамп смахнул перхоть с плеча Макрона

24 апреля глава США Дональд Трамп показался на публике с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном. Перед журналистами лидер США смахнул частицу перхоти с плеча француза.

Эммануэль Макрон прилетел в США днем ранее в рамках рабочей поездки в честь 250-го юбилея взаимоотношений между государствами. Политики анонсировали банкет для членов правительства. Вечером на него должны придти 150 человек.

Стоя перед представителями СМИ, Дональд Трамп озвучил торжественную часть мероприятия. Он заявил, что между Францией и США действительно установлены особые отношения. По его словам, это "не фейковые новости". Чтобы подчеркнуть доверительный статус, президент указал присутствующим на лацкан пиджака Эммануэля Макрона и с юмором смахнул оттуда перхоть. Дональд Трамп отметил, что хотел сделать своего французского друга поистине совершенным. Он добавил, что для него большая честь стоять рядом. Сам Макрон ответил на поступок Дональда Трампа с широкой улыбкой.