Много пил и назначал: главного врача Трампа обвиняют в злоупотреблении обязанностями

В адрес Ронни Джексон, главного врача администрации президента США Дональда Трампа, посыпались обвинения о злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее американские СМИ сообщали, что Дональд Трамп предложил своего ведущего медика для занятия должности министра США по делам ветеранов. Заседание должно было состояться 25 апреля. Однако теперь процесс выбора кандидатуры приостановлен из-за обвинений. Пока профильный комитет сената не назвал новую дату следующего слушания по вопросу назначения.

Дело в заявлениях некоторых источников. Свидетели утверждают, что Ронни Джексон выписывал пациентам из Белого Дома неоправданно много лекарственных средств. А кроме того, употреблял много алкогольных напитков на рабочем месте. Эксперты намерены проверить эти высказывания и дать оценку действиям чиновника.