В день отставки бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна умерла его мать

Стала известна одна из возможных причин скорого освобождения от должности бывшего премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Оказалось, что именно в понедельник, 23 апреля, умерла его мать. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Константин Затулин.

Как рассказал Затулин, удалось выяснить одну из вероятных причин скорой отставки назначенного на пост премьер-министра Армении Сержа Саргсяна. Выяснилось, что Саргсян мог покинуть занимаемую должность по той причине, что умерла его мама. Страшное событие в жизни экс-премьера произошло именно в день его отставки, 23 апреля.

Затулин принес свои искренние соболезнования Саргсяну и отметил, что иногда даже, казалось бы, страшные события, могут повлиять на принятие такого важного решения.

Напомним, 23 апреля премьер-министр Армении Серж Саргсян подал в отставку, его решение обрадовало армян, они отмечали событие зажигательными плясками.