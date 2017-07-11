Лукашенко припомнил, как на трассе Москва-Берлин убивали людей в 90-е

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил, что в связи с замеченными случаями коррупции в ведомствах может вполне вернуться к жестким методам наказания. На этом фоне он вспомнил о том, как на трассе Москва-Берлин в 90-е бандиты убивали людей.

Во вторник, 24 апреля, Александр Лукашенко выступил со своим ежегодным посланием к гражданам и парламенту Белоруссии, отметив, что в скором времени придется серьезнее заниматься вопросами коррупции. По его словам, следует обратить тщательное внимание на Инспекцию охраны животного и растительного мира, ведь коррупция добралась и в ведомства при президенте, а правоохранители сообщают об этом, словно в шутку.

Лукашенко поинтересовался, не сошли ли с ума чиновники, которые позволяют творить подобное. Он напомнил, что в первые годы своего президентства занимался весьма жестокими методами "воспитания" тех, кто нарушает закон. Так, в 90-е годы, когда на трассе Москва-Берлин орудовали бандиты, которые грабили и убивали людей, он послал туда несколько проверенных человек с оружием и после этого стало тихо.

Он пригрозил, что вполне может вернуться к таким методам наказания, и заявил, что иногда может быть жестоким правителем.

Напомним, ранее Лукашенко призвал белорусов перестать пить водку литрами и начать следить за своим здоровьем, заниматься спортом и не есть, что попало.