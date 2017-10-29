Кадыров заявил, что любит племянника больше собственных детей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров раскрыл секрет, кому из своей семьи он дарит больше всего любви. По его словам, племянника он знает дольше, чем собственных детей, потому и любви тот получает больше.

В одном из интервью Рамзан Кадыров рассказал, какие семейные традиции действуют в Чечне. По его словам, иногда бывает так, что после смерти отца дети предпочитают оставаться не с матерью, а уходить в семью покойного родственника. Если же дети остались с матерью и она решает вновь выйти замуж, то детей женщина вынуждена будет оставить в своей предыдущей семье.

Также глава Чечни рассказал, что после смерти его брата сноха предпочитает жить отдельно, у нее имеются средства и свой дом, детей она воспитывает сама. По словам Кадырова, он помогает снохе воспитывать племянников и племянниц. Он отметил, что одного племянника он знает 20 лет, он уже вырос и стал его единомышленником, потому именно мальчика Кадыров любит больше, чем собственных детей.

Чеченский лидер рассказал, что воспитанием своих детей он также занимается, однако пока неизвестно, что из них получится.