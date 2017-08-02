Украина запретит вход российским судам во внутренние воды страны

Министерство инфраструктуры Украины намерено внести на рассмотрение вопрос о том, чтобы закрыть вход во внутренние воды страны для судов из России. Данное заявление появилось на официальном сайте ведомства.

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк сообщил о том, что является крайне недопустимым то, что во времена агрессии России по рекам Украины продолжают ходить российские суда, хотя там находятся объекты критической инфраструктуры. Он заявил, что министерство будет вынуждено обратиться с жалобой в СНБО и потребовать, чтобы вход в украинские воды для судов России закрыли, так как наблюдается гораздо большой уровень угрозы террористического акта.

Также Лавренюк заявил о том, что ведомство уже направило в МИД Украины все материалы по поводу несанкционированных судов в порты Крыма, в дальнейшем данные суда будут привлечены к международному иску. Замминистра отметил, что в будущем в отношении нарушителей будут приниматься соответствующие меры.