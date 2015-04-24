Песков: ситуация в Армении не стремится к политической дестабилизации

Ситуация с протестами в Армении не стремится к политической дестабилизации страны и должна вскоре урегулироваться. Такую позицию Кремля 24 апреля озвучил глава президентской пресс-служба Дмитрий Песков.

Чиновник отмечает, что власти России пока с удовлетворением наблюдают за развитием событий Ереване. Они сохраняют надежду, что уже в скором времени у соседей воцарится порядок и стороны придут к консенсусу, способному удовлетворить желания народа. Дмитрий Песков отметил, что Армения является ценным партнером для Российской Федерации со множеством экономических, культурных и прочих связей. Однако происходящее в Ереване является внутренним делом армян, и россияне могут лишь анализировать и наблюдать со стороны.

Представитель Кремля подчеркнул, что сейчас весьма неуместно сравнивать противостояния в Армении и недавние события в Украине. Он отказался проводить параллели между двумя историческими событиями из-за разницы в обстоятельствах.

Дмитрий Песков утверждает, что в настоящее время Владимир Путин не связывался по телефону ни с экс-премьером Армении Сержем Саргасяном, ни с временным главой правительства Кареном Карапетяном. Он обратил внимание, что российский премьер-министр Дмитрий Медведев звонил действующему армянскому коллеге накануне вечером.