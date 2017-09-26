Конституционный комитет Совфеда поддержал ответ на санкции США, но опротестовал отказ от лекарств

Члены конституционного комитета Совета федерации поддержали концепцию ответных мер на антироссийские санкции США, однако с некоторыми исключениями. Такая позиция сенаторов была обнародована 24 апреля.

Прежде всего, комитет против запрета на импорт американских медикаментов, представляющих жизненную необходимость для жителей России. При этом Совфед отметил требование к "адекватной стоимости" таких лекарств.

Кроме этого, политики требуют уточнения термина "экономические санкции", указанного в законопроекте. Они сообщают, что это необходимо для реализации требования об определенности законного регулирования этого процесса. В целом же комитет согласен с основой концепции. Свой отзыв он отправил в комитет Совфеда по экономической политике.

Российские депутаты должны рассмотреть проект об ответных санкциях 15 мая. Под документом свои подписи уже оставили 322 депутата. Предполагается, что под запретом может оказаться ввоз из западных стран табачных изделий, алкогольных напитков и отдельных лекарственных препаратов. Эмбарго может быть расширено также на пищевые продукты и программное обеспечение.