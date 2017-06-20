Страны G7 заявили о готовности ввести новые санкции против России из-за Донбасса

Стало известно о том, что страны G7 в отношении России могут ввести новые ограничительные санкции в связи со сложившейся ситуацией в Донбассе. Об этом заявили главы МИД стран "большой семерки".

Как говорится в заявлении глав МИД стран G7, что в связи с тем, что Россия полностью отказывается соблюдать Минские договоренности, будут продлены экономические санкции. Данные ограничительные меры могут быть полностью сняты после того, как правительство России выполнит все свои обещания и обязательства по Минским договоренностям, в то же время существует вероятность введения новых санкций, если того потребуют действия Москвы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что главы МИД стран G7 полностью встали на сторону Великобритании в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, и обвинили Россию в нежелании сотрудничать со следствием.