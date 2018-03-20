Постпредство РФ при ОЗХО получило ответы Великобритании по делу Скрипаля‍. Запрос был отправлен 13 апреля, ответ на него был получен в крайний срок, вчера.

Сотрудники постоянного представительства Российской Федерации при Организации по запрещению химического оружия наконец получило ответ на свой запрос по делу отравления двойного агента ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Запрос на него был отправлен 13 апреля и получен через десять дней, что являлось крайним сроком. Как сообщается, доступ к материалам получила не только российская сторона, но также и все члены ОЗХО.

Пока что сотрудники постоянного представительства не разглашают информацию, полученную от Соединенного Королевства. С момента ее получения не прошло и суток, так что в настоящее время она тщательно изучается. Вполне возможно, что ответы по делу Скрипаля будут обнародованы позже.