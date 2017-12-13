Bloomberg: Путин выделит триллионы рублей на улучшение жизни россиян

Глава России Владимир Путин после инаугурации намерен потратить 10 триллионов рублей на улучшение жизни граждан и экономики. Об этом пишет издание Bloomberg со слов собственных источников.

По информации СМИ, после 7 мая президент РФ подпишет документ с планом "решительного прорыва", о котором он рассказывал во время обращения к Федеральному собранию. Средства будут выделены на образование, здравоохранение, а также инфраструктуру России. Инсайдеры отмечают, что указанная сумма была названа недавно по примерным подсчетам и со временем может измениться.

Bloomberg сообщает, что большая часть мер должна осуществиться после 2020 года. Однако определенные шаги планируют реализовать уже в этом году. Расходы на улучшение уровня жизни будут сопровождаться сокращением финансирования других сфер Российской Федерации. Например, оборонной промышленности. Политики также размышляют над внедрением 4% налога по продажам, однако пока сомневаются над такой необходимостью.