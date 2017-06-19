Сергей Лавров рассказал об оценке агрессии США в Сирии на совете МИД ШОС

24 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров находился в Пекине для участия в саммите МИД стран ШОС, где обсуждались действия США в Сирии. В рамках мероприятия чиновник оставил комментарий российским СМИ.

По словам министра, среди прочих вопросов участники Шанхайской организации сотрудничества уделили особое внимание уважение суверенитету, целостности, невмешательства во внутреннюю политику государств и мирное урегулирование конфликтов. Сергей Лавров отметил, что эти проблемы получили высокую актуальность в связи с попытками помешать становлению полицентричного и демократического строя общества со стороны США и союзных с ними государств. Самым громким шагом в этом направлении стала агрессия в сторону Сирии, которая выразилась в ракетных ударах по территории. Российский представитель сообщил, что ШОС составила принципиальную оценку ситуации.

Кроме того, в Циньдао министры подписали документы, регламентирующие борьбу с международным терроризмом и сепаратизмом на период 2019-2021 годы. В частности, Россия поддержала деятельность региональных антитеррористических подразделений ШОС. Антинаркотические соглашения сейчас проходят финальную стадию.