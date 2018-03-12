Пранкеры Лексус и Вован узнали у главы ОЗХО, что отравившее Скрипалей вещество могли произвести в США

Пранкеры из России Вован и Лексус воспользовались именем премьера Польши и смогли пообщаться с главой ОЗХО Ахметом Узюмджю. Он рассказал шутникам, что вещество, которым отравили экс-сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь, могли произвести в любой стране, включая и США.

В ходе беседы с Узюмджю пранкеры расспросили его о нервно-паралитическом веществе "Новичке", которым отравили Скрипалей в британском Солсбери. Глава ОЗХО рассказал, что специалистам на самом деле удалось установить, что Скрипаля и его дочь отравили "Новичком", однако говорить о том, что вещество было произведено именно в России пока рано, так как отсутствуют доказательства.

По словам Узюмджю, данное вещество могли произвести абсолютно в любой стране, где есть специалисты-химики, даже в США, так как нервно-паралитический яд является общедоступным. По словам ОЗХО, несмотря на то, что материалы для изготовления "Новичка" достать весьма просто, для его изготовления понадобятся только высококлассные специалисты и лучшие лаборатории.

Узюмджю считает, что подобные условия изготовления вещества исключает такие варианты, как производство его террористами или же частными лицами.