Путин и Макрон обсудили ракетный удар США по Сирии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров со своим коллегой из Франции Эммануэлем Макроном обсудил произошедший ракетный удар по Сирии. Путин заявил о том, что произошедшее в Сирии является грубейшим нарушением международного права.

Как стало известно, лидеры двух стран буквально недавно провели переговоры в телефонном режиме. Во время разговора они успели затронуть ситуацию в Сирии, а также оценить последствия ракетного удара США и других западных стран. По словам Путина, во время ракетного удара были совершены грубейшие нарушения международного права, которые повлекли за собой осложнение процесса политического урегулирования сирийского кризиса.

Российский лидер также указал на то, что в связи с сложившейся ситуацией крайне важно, чтобы миссия ОЗХО окончила свою работу в Сирии.

Стоит отметить, что 23 апреля Эммануэль Макрон приедет в США с официальным визитом, для того, чтобы продемонстрировать Дональду Трампу крепкие отношения.