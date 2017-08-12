Депутат Леонид Слуцкий видит в отказе КНДР от ядерных испытаний основу для мирного урегулирования

Лидер КНДР Ким Чен Ын принял «верное и мудрое решение», которое «может послужить хорошей основой для процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», – приводит слова председателя комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого агентство ТАСС.

«Заявление лидера КНДР об остановке ядерных испытаний - действительно хорошая новость. Это верное и мудрое решение, направленное на обеспечение мировой стабильности и ядерной безопасности», – сказал Леонид Слуцкий.

С сегодняшнего дня Северная Корея останавливает ядерные испытания и запуски межконтинентальных баллистических ракет. Однако Пхеньян считает себя вправе сохранить имеющееся у него ядерное оружие. Такое решение принято на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР. Кроме того, сообщается о прекращении работы ядерного полигона на севере страны. Вероятно, речь идет о полигоне Пунгери.

Как уверен Леонид Слуцкий, «Пхеньян таким образом доказывает свою приверженность международному праву и выполняет волю Организации Объединенных Наций. Это закладывает хорошую основу для проведения двусторонних переговоров и с президентом Южной Кореи, и с президентом США».

При этом Слуцкий убежден, что Запад не должен видеть в отказе КНДР от ядерных испытаний «результат санкционного давления и угроз».

«Сейчас не должно быть с их стороны никакого покровительственного тона или очередных провокаций в адрес Пхеньяна. Тогда можно будет говорить о новом этапе деэскалации и процесса мирного урегулирования на Корейском полуострове», – подвел итог депутат Леонид Слуцкий.

Сообщается, что параллельно с отказом от ядерных испытаний в качестве основного стратегического курса в КНДР провозглашено развитие экономики. «Все силы будут сосредоточены на борьбе за становление мощной социалистической экономики, за кардинальное повышение уровня жизни народа путем мобилизации людских и материальных ресурсов страны», – говорится в решении пленума ЦК Трудовой партии КНДР.



