Лавров назвал истинную причину ракетных ударов по Сирии

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров смог назвать истинную причину ракетных ударов по Сирии, произведенных западными странами. По словам главы МИД, таким образом США, Великобритания и Франция намеревались помешать работе миссии ОЗХО по расследованию предполагаемой химатаки в Думе.

Как рассказал Лавров, ракетный удар по Сирии был произведен именно в тот момент, как появилась возможность как можно скорее приступить к расследованию возможной химической атаки в сирийской Думе и миссия ОЗХО уже была готова войти в город. Саму химатаку Лавров назвал провокацией западных стран, ведь как только наметился "коренной перелом" в борьбе с террористами и установлении политического диалога внутри страны, сразу же "произошла" химатака.

Позднее, чтобы не допустить проверку миссии ОЗХО в Думе, США, Великобритания и Франция атакуют ракетами Сирию, а страны, которые их поддержали, делали это вынужденно, заявил глава внешнеполитического ведомства.