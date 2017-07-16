Пушков: КНДР не прекратит испытания ядерного оружия несмотря на обещание

Член Совфеда России Алексей Пушков высказался по поводу обещания Ким Чен Ына прекратить испытания ядерного оружия. Оставив в Twitter сообщение, политик утверждал, что КНДР несмотря на обещание для США не откажется от вооружения.

В социальной сети Twitter появилось сообщение Алексея Пушкова, который решил высказаться по поводу недавнего соглашения между Ким Чен Ыном и главой американского ЦРУ Майком Помпео. По словам российского политика, КНДР ни под каким предлогом не уступит США в этом вопросе. Он считает, что северокорейские власти могут пойти на многое, однако на такой шаг они не пойдут.

Алексей Пушков считает, что Северная Корея не может доверять Соединенным Штатам Америки после того, как они нанесли больше сотни ударов по Сирии. КНДР отметила, что согласна перестать проводить испытания опасного оружия, если не будет чувствовать опасность, Запад же ее гарантировать не может, считает член Совфеда.