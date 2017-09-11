Лидер КНДР разрешил США провести проверку своего ядерного полигона. Договоренность об этом была осуществлена во время переговоров Ким Чен Ына с Майклом Помпео, главой американского ЦРУ.

Стало известно о продвижениях по денуклеаризации правительства Северной Кореи. Накануне ее лидер Ким Чен Ын встретился с Майклом Помпео, чтобы обсудить некоторые детали по этому вопросу. В ходе переговоров было заключено соглашение, согласно которому лидер КНДР разрешил США провести проверку своего ядерного полигона.

Ранее власти Северной Кореи заявили, что они больше не проводят ядерных испытаний. По этой причине США решили отправить запрос на проверку полигона. В ответ Ким Чен Ын отметил, что не видит причин продолжать испытания оружия, если прямой угрозы государству нет.

Ранее СМИ сообщали о том, что власти Южной Кореи прекратили трансграничную пропаганду на КНДР. Решение было принято национальным Министерством обороны на фоне желания властей обоих государств наладить отношения, которые разрушались уже на протяжении нескольких лет.