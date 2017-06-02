Генсек ООН заявил о начале новой холодной войны

Генсек ООН Антониу Гуттериш заявил о том, что в мире опять можно наблюдать начало холодной войны. По его словам, это произошло на фоне того, что в Совбезе значительно увеличились структурные проблемы.

Во время своего интервью одному из телеканалов генсек ООН заявил о том, что давно становится понятным то, что холодная война возвращается, однако на этот раз она не похожа на то, что происходило между США и СССР. Это связано с тем, что США и Россия больше не могут контролировать ситуацию во всем мире, другие страны также стали активными и теперь больше нет двух однородных блоков.

Большое влияние на ситуацию также имеет то, что в Совбезе ООН наблюдаются структурные проблемы, и теперь он больше не может отвечать за баланс всех сил в мире, считает Гуттериш. По словам генсека, реформирования СБ не наступит, пока не будет наблюдаться полная реформа ООН.