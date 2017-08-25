Трамп в ответ на саженец дуба от Макрона подарит ему обивку стула из Белого дома

СМИ рассказали о том, что президент США Дональд Трамп намерен презентовать президенту Франции Эммануэлю Макрону. В ответ на саженец дуба с севера Франции Трамп преподнесет Макрону обивку стула из Белого дома, памятный альбом со снимками и чашу из серебра.

Как известно, 24 апреля Макрон прибудет в Вашингтон. Президент Франции, вместе со своей супругой Бриджит намерен презентовать Дональду Трампу и его жене Меланье саженец дуба. Дерево возьмут в символическом месте, на севере Франции, где в 1918 году случилась битва, во время которой морские пехотинцы США оказали помощь французам в отражении немецкого наступления. По мнению Макрона, такой подарок почтит память погибших американских военнослужащих и станет символом долгосрочных отношений США и Франции.

В ответ на такой подарок президент США и его жена Меланья решили подарить Макрону обивку из Белого дома. Речь идет о части обивки антикварного стула, которая стала работой мастера из Франции Пьерр-Антуана Белланже. Данную обивку заказывал 5-ый американский президент Джеймс Монро.

Помимо обивки, Трамп и его супруга презентуют французскому президенту альбом, в котором будут размещены фотографии, сделанные в ходе визита Макрона. Также ему и его супруге подарят чашу из серебра с подписями от Дональда и Меланьи Трамп. Чашу выполнила известная на весь мир ювелирная компания Tiffany&Co. По данным, обивку Макрон получи сразу по прибытию в Вашингтон. В общей сложности, президент Франции и его жена намерены пробыть в США 3 дня.