Саргсян покинул переговоры с лидером оппозиции, обвинив Пашиняна в шантаже

Премьер-министр Армении Серж Саргсян не стал проводить переговоры с лидером оппозиции Николо Пашиняном и просто покинул место встречи. Саргсян заявил, что оппозиция занимается шантажом государства.

Как стало известно, в воскресенье, 22 апреля, Серж Саргсян встретился с Николо Пашиняном для того, чтобы провести переговоры. Однако, встреча премьера и оппозиционера продлилась недолго, обвинив Паниняна в шантаже, Саргсян покинул место переговоров. Политик заявил о том, что оппозиция получила на выборах не более 8% голосов, потому она не может говорить от имени всего народа и вести разговор с ним в подобном тоне. Кроме того, все предложения Пашиняна Саргсян назвал шантажом и заявил, что оппозиционер не имеет права запугивать государство, после чего покинул место переговоров.

Стоит отметить, что на переговорах присутствовало большое количество журналистов, через которых оппозиционер и обратился к гражданам. Он отметил, что вскоре в Ереване состоится еще один митинг, а также заявил, что Саргсян не имеет контроля над ситуацией, потому шествия будут продолжаться, пока тот не покинет пост премьер-министра.

Стало также известно о том, что спустя час после провалившихся переговоров, на улицах Еревана произошли стычки полицейских и демонстрантов, правоохранители силой втолкнули Пашиняна в автомобиль и задержали, отогнав митингующих, препятствующих задержанию.