«Ярослав Мудрый» и «Лена» проведут учебные действия в Атлантике

Сторожевое судно «Ярослав Мудрый» и танкер «Лена» добрались до Средиземного моря, чтобы переплыть протоку Ла-Манш и провести учения в водах Атлантики.

СМИ сообщили, что эскадра из Балтийского флота, куда входят «Ярослав Мудрый» и «Лена», переплывут Ла-Манш, который соединяет между собой Средиземное море и Атлантический океан. Согласно плановой ротации сил состоится постоянное оперативное соединение кораблей военных кораблей РФ в Средиземноморье.

Капитан рассказал, что на кораблях находятся антитеррористические подразделения из морской пехоты Балтфлота. В водах Атлантики планируется выполнить плановые учебно-боевые задачи.

Вместе корабли должны провести маневрирование, которое так же можно назвать учением по связи, и отработают схему пополнения пресной воды. Экипаж «Ярослава Мудрого» должен найти надводные и подводные цели и провести электронные выстрелы из орудий по условным целям.

Для сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» этот поход в Средиземное море не первый. Он был здесь в 2016 году. Тогда корабль сумел обеспечить безопасность маршрутов гражданских судов в районе Африканского рога.