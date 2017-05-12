Захарова: МИД не получало от Демократов США иск о сговоре с Трампом

МИД России пока не получил из США иск от Демократической партии о сговоре с президентом Дональдом Трампом. Об этом 21 апреля заявила представитель ведомства Мария Захарова.

Днем ранее Национальный комитет американских Демократов подал в суд Манхэттена масштабное заявление против РФ и команды Дональда Трампа. Политики утверждают, что сотрудники действующего главы США в период выборов 2016 года пошли на предательское соглашение со спецслужбами России с целью получить преимущество перед избирателями. В рамках сговора, россияне, якобы, взломали компьютеры партии-противника и скомпрометировали кандидата Хилари Клинтон.

Мария Захарова утверждает, что дипломаты не получали извещения о начале судебного процесса, а потому пока не разрабатывают какую-либо ответную стратегию. Представитель МИД считает, что таким образом политические оппоненты Дональда Трампа пытаются оправдать свое поражение на последних выборах всяческими вмешательствами из-за рубежа. Подобные попытки Демократы предпринимают уже полтора года - с момента завершения голосования.