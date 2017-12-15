В Госдуме прокомментировали сообщение Госдепа о нарушениях в Украине

В Госдуме выразили российскую позицию по поводу сообщений Госдепа США о многочисленных нарушениях в Украине. Комментарий предоставил Леонид Калашников, руководитель комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Ранее Государственный департамент США обнародовал документ, в котором отчитался о соблюдении человеческих прав на планете за 2017 год. В отчете сказано, что Украина подвержена сильной цензуре и коррупции. Кроме того, украинские власти обвиняются в неспособности защитить журналистов, а также представителей национальных и сексуальных меньшинств.

Леонид Калашников утверждает, что многочисленные нарушения прав человека в Украине не являются секретом. По его мнению, американскому правительственному органу пришлось отреагировать на информацию от правозащитников и добавить эти данные в свой ежегодный отчет. Парламентарий предполагает, что США всё равно продолжат поддерживать украинских партнеров на официальном уровне, невзирая на выявленные факты. Ведь для американцев "политическая целесообразность" воспринимается выше человеческих прав, борьбу за которые они так рьяно имитируют. Леонид Калашников добавил, что в настоящее время США находятся лишь в начале своего пути, относительно Украины.