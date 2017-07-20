Накануне майских Милонов призвал Минпромторг ограничить торговлю одноразовыми мангалами

Накануне майских праздников парламентарий-"единорос" Виталий Милонов призвал Минпромторг ограничить изготовление и реализацию мангалов одноразового использования. С такой инициативой он обратился к главе ведомства Денису Мантурову.

В письме депутат просит министра поразмыслить над частичным ограничением реализации дешевых приспособлений для жарки рыбы и мяса в пользу многоразовых мангалов. Он обратил внимания, что любители шашлыков, отправляясь на природу, часто покупают новый одноразовый мангал и лишь за один сезон тратят деньги, на которые можно приобрести более надежную версию.

По словам Виталия Милонова, в последнее время в России стало популярным выезжать за город для отдыха с жаркой шашлыков. Почувствовав спрос, изготовители начали выпускать недорогие мангалы, которые россияне, чаще всего, бросают прямо на местах стоянок. И после каждого праздника или уик-энда в пригородных зеленых зонах остается множество мусора, в том числе - ржавеющие останки одноразовых мангалов. Такая безответственность производителей и низкий уровень российской культуры сильно вредит экологии местности. Ситуацию может исправить частичный запрет на продажу одноразовых приспособлений. Более дорогие мангалы помогут жителям России улучшить отношения к природе и не оставлять следов своего пребывания на отдыхе.