Совфед в отказе КНДР от ядерных испытаний видит шансы снизить напряжение

В Совфеде председатель комитета по международным вопросам Константин Косачев в отказе КНДР от ядерно-ракетных испытаний видит возможность снижения напряженной обстановки в мире. Такое заявление он 21 апреля опубликовал на своём Facebook.

Глава Северной Кореи Ким Чен ЫН объявил об окончании своей испытательной программы и готовности вести мирный дипломатический диалог с государствами для экономического развития своей страны. Константин Косачев считает это событие едва ли не новостью всего 2018 года. По его мнению, ситуация больше позитивная, чем негативная. В плохое политик записывает возможность успешного создания КНДР вооружения массового поражения.

Однако же политика Ким Чен Ына может привести к деэскалации напряжения, которое всего несколько месяцев назад грозило вылиться в крупномасштабный ядерный конфликт. По информации Константина Косачева, событию уже порадовались в США, Южной Корее и Японии. Он считает, что Россия и Китай разделят с ними положительный настрой. Сенатор добавил, что успех в отношениях с КНДР достигнут совместными усилиями пяти членов "большой шестерки". При этом каждая страна выполняла свою роль. Константин Косачев утверждает, что дипломатические каналы РФ и КНР на мирную развязку повлияли не меньше, чем угрозы атаки со стороны США.

Представитель Совфеда отметил, что одного решения пленума ЦК Трудовой партии КНДР ещё мало для полного изменения стратегии отношений с мировым сообществом. Стране предстоит доказать готовность вновь соблюдать позиции Договора о нераспространении ядерного оружия и сотрудничать с МАГАТЭ. Лишь тогда Совет Безопасности ООН отменит свои санкции, а Корея сможет нормализовать сотрудничество с мировыми партнерами. Среди прочих - с Россией. В этом процессе необходима демонстрация доброй воли со стороны Вашингтона: дипломатические встречи, признание суверенности КНДР, отвод войск от границ и отказ от угроз, касающихся насильственной смены власти.