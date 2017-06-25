Демократы США подали судебный иск против правительства РФ

Демократическая партия США подала судебный иск на миллионы долларов против правительства РФ, WikiLeaks и команды Дональда Трампа. Об этом 20 апреля пишет издание The Washington Post.

Документ направлен в окружной федеральный суд Манхэттена. В тексте ответчики обвиняются в сговоре в период президентских выборов в 2016 году. По информации Национального комитета демократов, штаб действующего президента договорились с российскими властями и спецслужбами, чтобы посадить Дональда Трампа в Овальный кабинет. С этой целью они взломали компьютеры Демократической партии в попытке навредить репутации кандидату Хиллари Клинтон. Сам Дональд Трамп выступает обвиняемым.

В иске сказано, что Россия лишилась иммунитета от судебного преследования, ведь взлом серверов является правонарушением против неприкосновенности частной собственности с целью похищения коммерческой информации и шпионажа экономического характера. Представители партии требуют от ответчиков крупную материальную компенсацию, ведь действия хакеров помешали им полноценно участвовать в предвыборной гонке, агитировать избирателей и собирать пожертвования.

Председатель нацкомитета Томас Перес утверждает, что на выборах 2016 года россияне решительно атаковали демократические институты США при поддержке сговорчивой кампании Дональда Трампа. Политик считает сотрудничество с недружественной страной ради победы на выборах - беспрецедентным предательством.