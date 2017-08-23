По словам Шойгу, удары по Сирии произошли в самый неподходящий момент

Сергей Шойгу высказал свое мнение о том, что Сирии пришлось вступить в войну в самый неудобный для этой страны момент.

На своей встрече со спецпосланником генсека ООН Стаффаном де Минстурой, Министр обороны РФ заявил, что удары по Сирии со стороны других стран происходили как раз в тот момент, когда нормализация обстановки в стране уже становилась необратимой. За последнее время было сделано очень многое, чтобы урегулировать ситуацию в Сирии, однако западная коалиция помешала процессу.

Как уже известно, такие страны как США, Британия и Франция нанесли ракетный удар по военным и гражданским объектам в Сирии, не дожидаясь результатов расследования ОЗХО по применению химоружия в Думе. Позже в Минобороны России назвали реальные цели атаки.