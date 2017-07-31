Трамп: ОПЕК искусственно повышает цены на нефть

Американский лидер Дональд Трамп уличил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть. Такое заявление президента появилось на его аккаунте в Twitter 20 апреля.

В своём посте Дональд Трамп пишет, что Организация стран-экспортеров нефти в очередной раз "взялась за своё". По его информации, стоимость нефти слишком высока в условиях рекордного наполнения хранилищ и резервуаров морских кораблей.

На этой неделе курс нефти достиг нового максимума с ноября 2014 года. Состоянием на четверг фьючерсы Brent идут по цене более 74 долларов за баррель. Глава США отметил, что подобная ценовая политика - неприемлема.