Спикер Госдумы предлагает уголовно наказывать соблюдение санкций США

Спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин предлагает уголовно наказывать россиян за соблюдение американских санкций. Его слова цитирует пресс-служба парламента на официальном сайте.

20 апреля парламентарий встретился с экспертами для обсуждения ответных действий России на ограничения США. Вячеслав Володин считает, что прежде всего в стране нужно искоренить содействие решениям западных властей.

В рамках такого проекта он намерен разработать эффективную систему наказаний. Председатель не исключает, что борьба с поддержкой санкций дойдет до создания особой ответственности уголовного уровня.