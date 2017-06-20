Песков: американцы намеренно создают трудности для авиаперелетов РФ-США

В Кремле беспокоятся о возможной отмене авиаперелетов между Россией и США из-за действий последних. 20 апреля ситуацию прокомментировал глава пресс-службы администрации президента Дмитрий Песков.

По его словам, власти прониклись общей обеспокоенностью, которая царит в Москве из-за сложившегося положения. Чиновник утверждает, что у американцев нет объективных поводов для препятствования визовому режиму. Ведь сокращения обошли стороной "консульскую секцию". Дмитрий Песков уверен, что трудности намеренно создаются представителями американской стороны.

Днем ранее внешнеполитическое ведомство РФ предупредило, что авиасообщение между странами грозит оборваться. По словам дипломатов, сотрудники "Аэрофлота" затрудняются получить визы для США.