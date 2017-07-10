Лавров: Россия лишилась морального запрета на поставку Дамаску ЗРК С-300 после удара по Сирии

Россия больше не имеет морального запрета на поставку вооруженным силам Сирии зенитно-ракетных комплексов С-300 после недавнего ракетного обстрела страны. Так 20 апреля объявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Руководитель МИД сообщает, что около десятка лет назад Россия пообещала не продавать сирийцам ЗРК по просьбе западных партнеров из-за угрозы дестабилизировать ситуацию в регионе. Сергей Лавров добавил, что зенитно-ракетные комплексы являются орудием исключительно оборонительными, однако в тот момент правительство согласилось с доводами союзников. Теперь же смысл сохранять такие обязательства испарился.

В минувшую субботу Великобритания, Франция и США запустили серию ракет по объектам в Сирии. По предполагаемым местам производства и хранения химоружия было выпущено более сотни снарядов. 71 из них на подлете были уничтожены ПВО Сирии. В конечном итоге атака обошлась без жертв - с незначительными разрушениями наземных целей. При этом Российская Федерация не участвовала в операции, а лишь вела мониторинг запусков.