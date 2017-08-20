Премьер Дмитрий Медведев посетит Мурманск для совещания по рыбопереработке

20 апреля глава российского правительства Дмитрий Медведев прибудет в Мурсманск для проведения совещания по вопросам рыбоперерабатывающей промышленности. Эту информацию распространяет пресс-служба Кабмина.

В документе сказано, что в пятницу премьер-министр намерен обсудить важные проблемы сферы с вице-премьером Аркадием Дворковичем, уполномоченным представителем президента в СЗФО Александром Бегловым и руководителем Минсельхоза Александром Ткачевым. К ним присоединятся также власти области и дирекция местных предприятий по переработке рыбы.

Помимо совещания, Дмитрий Медведе в намерен лично побеседовать с губернатором региона Мариной Ковтун и осмотреть фабрику ООО "Рыбная компания "Полярное море +"". Стоит отметить, что предварительный анонс визита стал известен СМИ достаточно давно. Однако даже накануне события пресс-служба правительства Мурманской области не проинформировала о скором визите высокопоставленного чиновника. Кроме того, официальный портал региона молчит о рабочей поездке Александра Беглова, участие которого упомянуто выше.