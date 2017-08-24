ВЦИОМ: Владимиру Путину стали доверять меньше после выборов

ВЦИОМ провел независимый опрос, согласно которому выяснил, что после выборов нынешнему президенту России Владимиру Путину стали доверять меньше. Его рейтинг обрушился на 7 %. В марте этот показатель содержал цифру 55,3%, а в апреле скатился до 48,4%.

Сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения на протяжении периода до и после президентских выборов анализировали, на каком уровне граждане обладают доверием к политикам. Регулярно они проводили опросы. Их вопрос заключался в том, что все люди доверяют другим по-разному, однако, если говорить о политиках, кому из них можно было бы доверить решение важных государственных вопросов, а кому - нет.

В своем ответе респонденты могли дать любой ответ и назвать любое имя. Естественно, самым распространенным из них было имя Владимира Путина. Тем не менее, как заметили сотрудники центра, уровень доверия к нему значительно упал. Также следует учитывать то, что его рейтинг рос с каждым днем перед выборами, однако после по каким-то причинам россияне начали в нем разочаровываться и доверять меньше. Кроме того, высокие позиции потеряли почти все известные политики, возросло доверие респондентов разве что к руководителю МИД Сергею Лаврову.