Порошенко обвинил российские власти в подготовке 400 террористических атак на территории Украины

Президент Украины Пётр Порошенко выдвинул обвинение против властей Российской Федерации в том, что они организовали более 400 террористических атак. Согласно его заявлению, на протяжении трёх с половиной лет происходили попытки устроить дестабилизацию ситуации в украинских городах.

На своём официальном аккаунте в Twitter Порошенко заявил, что Российская Федерация ведёт подрывную деятельность против Украины по всем фронтам. Работники СБУ за последние три с половиной года предотвратили более 400 попыток совершения террористических атак.

Глава Украины акцентировал внимание на том, что большая часть пойманных боевиков проходили подготовку в тренировочных лагерях на территории России. Остаётся неизвестным, из каких источников Порошенко получил такую информацию, и существуют ли доказательства его словам.