МИД России: в Сирии нашли хлор из ФРГ и дымовые шашки из Солсбери

На еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Сирии на освобожденной территории в Восточной Гуте, были обнаружены контейнеры с хлором из Германии и дымовые шашки из Солсбери. По словам Захаровой, США и их Союзники нанесли удары по Сирии, чтобы дать «отдохнуть» экстремистам.

Как сообщает Захарова, на освобожденных территориях Восточной Гуты были найдены контейнеры с веществом, которое является «самым страшным» видом химоружия. По словам представителя МИД РФ, контейнеры с хлором из Германии. Особое внимание Захарова акцентировала на найденных дымовых шашках.

Она указала на то, что данные шашки были произведены в Солсбери, в Великобритании. Захарова также попыталась привлечь внимание к информации о том, что США и их союзники еще в 2013 году, якобы, договорились о химатаке в Сирии. По словам политика, Белый дом намеревался возложить ответственность за такую атаку на Асада, чтобы усилить войну в Сирии.

Мария Захарова также напомнила о том, что представители России и Сирии уже не раз утверждали о существовании таких подготовок к химатаке. Сейчас, утверждает представитель российского МИД, информация о таких находках, сделанных на освобожденных территориях Сирии, будет сообщено в ОЗХО. По словам Захаровой, такая информация уже отправлялась ранее, отправится сейчас и будет отправляться еще.