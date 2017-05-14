США из-за страха пытаются предотвратить реакцию России на пролет ракет над ее территорией‍. По этой причине центр исследований ‍конгресса США предлагает оповещать РФ при пуске ракет, чтобы она от неожиданности не ответила зеркально.

Стало известно о политическом предложении, исходящем от США для России. Так, правительство Штатов объяснило, что в определенный момент им может понадобиться нанести мгновенный военный удар по противнику, и при этом ракета может в пути пролетать над территорией РФ. От неожиданности ее правительство может решить дать ответный удар, так как времени на разбирательство у него не будет.

По этой причине Соединенные Штаты хотят учредить соглашение, согласно которому Российская Федерация не должна реагировать на пролет ракет над ее территорией. Взамен Вашингтон предлагает сделть более тесным контакт между его военными и военными Москвы.

В Военно-промышленной комиссии России уже ответили на этот запрос. По словам ее участника Виктора Мураховского, во-первых, США пока не располагает средствами, чтобы нанести глобальный удар, а во-вторых, даже если бы это и было возможно, РФ тем самым подписала бы себе смертный приговор.