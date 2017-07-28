В Кремле высказали критику на счет идеи создания в Украине независимой церкви

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался на счет идеи создания в Украине поместной православной церкви. По мнению политика, такая церковь не будет поддержана РПЦ из-за того, что эти действия «направлены на раскол церкви».

Как стало известно, президент Украины Петр Порошенко хочет обратиться к вселенскому патриарху с предложением создать единую поместную украинскую церковь. Согласно с утверждением Порошенко, данная тема важна и стоит в Украине вопросом, касающимся нацбезопасности.

Дмитрий Песков заявил, что создание такой автокефальной церкви едва ли найдет поддержку в России. По словам пресс-секретаря, такие действия являются действиями, «направленными на раскол церкви».

Также Песков указал на то, что все знают о позиции РПЦ и патриарха Кирилла. Между тем, 19 апреля украинские депутаты поддержали предложение Порошенко. Данный вопрос был вынесен на обсуждение и голосование. За то, чтобы создать в Украине независимую церковь, проголосовали 268 нардепов. Для принятия такой инициативы было бы достаточно и 226 голосов.