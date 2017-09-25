Депутат Слуцкий займётся гармонизацией отношений РФ и ПАСЕ

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий будет представлять Россию на заседании комиссии ad-hoc Парламентской ассамблеи Совета Европы по гармонизации деятельности уставных органов СЕ.

Заседание состоится 26 апреля в Страсбурге и, согласно информации электронной базы данных Госдумы, от нашей страны в нём будет участвовать именно глава думского комитета по международным делам. Сегодня он ответил на вопросы журналистов РИА Новости.

Депутат Слуцкий отметил, что, в любом случае, России нельзя терять Совет Европы. А если Совет Европы потеряет Россию, то он, по мнению парламентария, окончательно превратится в «подготовительный класс» по вступлению в Евросоюз. «Кроме того, сама организация начнет стремительно терять свою роль и свой авторитет, поскольку деятельность Совета Европы и его основные программы будут качественно сокращены», – подчеркнул глава комитета.

«Мы продолжим обсуждение путей выхода из кризиса между Российской Федерацией и Парламентской ассамблеей Совета Европы, – заявил Слуцкий журналистам. – Нам, безусловно, надо сохранять и выстраивать отношения в парламентской плоскости на пространстве СЕ, но поворотной точкой возвращения к конструктиву с ПАСЕ может быть только принятие регламентных поправок об исключении дискриминационных норм, допускающих лишение ключевых полномочий национальных делегаций. Мы продолжаем на этом настаивать».

По словам депутата, в этом плане российская сторона настроена объективно. «В первую очередь, исходя из контактов с руководителями более чем двух десятков национальных делегаций, в том числе и стран Запада, – добавил он. – Считаю, что движение медленное, но верное в эту сторону вполне реально. Хотя и есть негативные факторы, включая противодействие украинской делегации в ассамблее».

Леонид Слуцкий выразил уверенность в том, что институциональный кризис в ПАСЕ может быть успешно разрешён. Депутат напомнил, что за это выступают многие ключевые политики в плоскости кабинета министров Совета Европы во главе с генсеком Совета Европы Турбъерном Ягландом.

«Если мы сможем прийти к консенсусу по реформе регламента ПАСЕ, то Россия вернется к вопросу о выплате своего взноса в Совет Европы», – заявил Слуцкий.







