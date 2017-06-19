Госдеп угрожает России войной в Сирии

Госдеп США заявил о том, что Вашингтон будет готов нанести еще один удар по Сирии. При этом в американском ведомстве отметили, что они не хотят открытой конфронтации с Россией.

В среду, 18 апреля, помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл заявил о том, что Вашингтон будет готов в любой момент нанести еще один удар по Сирии, чем и пригрозил Москве. Помимо этого в ведомстве отмечают, что не хотят столкновений с Россией на сирийской территории и не планируют подобного.

Митчелл заявил, что американское правительство не намерено конфликтовать с Россией, однако если понадобится, они смогут защитить себя, чего бы это им не стоило. Стоит отметить, что помощник госсекретаря не стал уточнять, когда подобное может произойти.