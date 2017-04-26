Власти Китая рассказали о "врожденных" дефектах украинского авианосца "Варяг"

Власти Китая заявили о "врожденных" дефектах у украинского авианосца "Варяг", который китайцы купили у Украины в недостроенном виде и переименовали в Liaoning. Они отметили, что усовершенствовать авианосец уже не удастся.

Как известно, Китай выкупил у Украины "Варяг" еще тогда, когда его не успели достроить, и занялся его усовершенствованием. В течение восьми лет китайцы модернизировали Liaoning, специально для него было произведено около 1200 новых техноэлементов, однако это не дало никаких результатов.

Китайские военные разочаровались в своих попытках, а власти заявили о том, что Liaoning имеет "врожденные" дефекты, именно поэтому все попытки его модернизировать приводят к краху.

Помимо всего этого, каждый раз, когда на авианосец хотят посадить истребитель, возникает множество трудностей. Летчики заявили, что для того, чтобы совершить посадку на урезанную взлетную палубу, приходится постоянно сбрасывать вес, избавляясь от топлива и оружия.

Власти Китая заявили о том, что украинский "Варяг" по всем параметрам значительно уступает американским, потому от требует полной замены.